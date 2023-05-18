***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.05.2023 09:49
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon TL)'ye yükseltilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil metninin tescil ve ilanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 17.05.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın arttırılması ile ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin tadili için başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararı ile uygun görülmüş olup, 17.03.2023 tarihi itibariyle de tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Esas Sözleşme değişikliği, 28.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon TL)'ye yükseltilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil metni 17 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 17 Mayıs 2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI TADİL METNİ_D.pdf
EK: 2 TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152186
BIST