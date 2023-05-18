***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon TL)'ye yükseltilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil metninin tescil ve ilanı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 17.05.2023Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı'nın arttırılması ile ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin tadili için başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararı ile uygun görülmüş olup, 17.03.2023 tarihi itibariyle de tarafımıza tebliğ edilmiştir.Esas Sözleşme değişikliği, 28.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon TL)'ye yükseltilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil metni 17 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 17 Mayıs 2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI TADİL METNİ_D.pdfEK: 2 TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152186BIST