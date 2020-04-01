***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
01.04.2020 16:40
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maakine
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
35.093.700 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
12,79
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
120,35
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
10,77
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
82,15
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
1,22
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
7,56
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.03.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Orta ve uzun vadede likitidenin arttırılması amaçlanmıştır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Takribi 31,1 milyon TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş hissedarı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/03/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
23.07.2019 /15
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
35.093.700
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu makinelerin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 18.Maddesi çerçevesinde Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile Ziraat Katılım A.Ş.'ye satılıp, hemen geri kiralanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Kiralama süresi 4 yıl 9 ay 25 gün, kiralama detayları 9 ay ana para ödemesiz sadece kar payı ödemesi ve geri kalan aylar için ana para artı kar payı ödemesi yapılacaktır.İlk 9 ay toplam 2.911.325,64 TL kar payı ödemesi, kalan aylar için 43.901.689,39 TL anapara ve kar payı ödemesi olmak üzere toplam 46.813.015,03 TL olarak geri ödenecektir. Kiralama süresi sonunda geri alım hakkımız bulunmaktardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833884
BIST