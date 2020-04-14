***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2020 tarih ve 1118 No kararı ile,14 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.Metin ÖzdemirYönetim Kurulu BaşkanıMustafa SürmegözYönetim Kurulu Başkan VekiliTahir DemirkıranYönetim Kurulu ÜyesiTemel Tayyar YeşilYönetim Kurulu ÜyesiTaha Adnan SürmegözYönetim Kurulu ÜyesiAhmet Cevat AcarYönetim Kurulu Üyesi-BağımsızAhmet YarızYönetim Kurulu Üyesi-Bağımsızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837878BIST