***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2020 17:51
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2020 tarih ve 1118 No kararı ile,
14 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.
Metin Özdemir
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sürmegöz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tahir Demirkıran
Yönetim Kurulu Üyesi
Temel Tayyar Yeşil
Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Adnan Sürmegöz
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cevat Acar
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Ahmet Yarız
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837878
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1070
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4901
En Düşük
7,3720
18:05379,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 6,04
|Açılış
|: 379,04
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5824
|8,6255
|% 1,71
|
|Frank
|7,0708
|7,1134
|% 1,50
|
|Riyal
|1,8082
|1,8173
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|10,00
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,12
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.492
|48,10
|
|Tam
|2.499
|2.564
|49,60
|
|Yarım
|1.215
|1.248
|24,10
|
|Çeyrek
|610
|624
|12,10
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,64
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,10
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|-1,65
|
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