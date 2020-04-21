***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2020 18:27
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.04.2020 tarih ve 1119 No'lu toplantısında 21.04.2020 itibarıyla Genel Müdürlük görevinden istifa eden Nuri Refik Düzgören'nin istifasının kabulüne karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839628
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
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|Önceki Kapanış
|: 98.946
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98.503
En Düşük
97.276
18:056,9827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0436
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,5188
18:05376,97
En Yüksek
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|: -0,40%
|| -1,51
|Açılış
|: 376,97
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|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5485
|8,5914
|% -0,61
|
|Frank
|7,1627
|7,2059
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8525
|1,8617
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.681
|-14,96
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.475
|-9,60
|
|Tam
|2.480
|2.539
|-21,30
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-4,80
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|14,78
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,09
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|B. Petrol
|18,52
|18,52
|-7,05
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