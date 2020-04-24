***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2020 08:27
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Nisan 2020 tarihinde Genel Müdürlük görevinden istifa eden Nuri Refik DÜZGÖREN' in yerine, Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa SÜRMEGÖZ ‘ün aynı zamanda Genel Müdür olarak da atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840044
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
0
En Düşük
0
18:056,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
18:057,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4769
18:05388,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,71
|Açılış
|: 388,30
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,13
|75.958.600
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,13
|75.958.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5883
|8,6314
|% 0,48
|
|Frank
|7,1221
|7,1650
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-2,95
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|12,20
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,40
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,00
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,77
|21,77
|0,44
|