***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 12:00
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak gündemle uyumlu yeni çözümler üretmeyi ve yeni ürünler üzerinde çalışmayı önemsemekteyiz. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde, virüslere karşı Antiviral Apre uygulama testlerimiz kumaşlarımızın üzerinde tamamlanmış olup, üretimine başlanmıştır. Uluslararası laboratuvarlar olan The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG'den (İsviçre) aldığımız onaylar doğrultusunda , Antiviral Apre tekniği ile kumaşlarımızda solunum yolu ile bulaşabilen virüslere karşı %98 oranında koruma sağlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850606
BIST
13:15109.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 35,13
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
13:156,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,8120
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|Önceki Kapanış
|: 6,8110
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6,7991
En Düşük
6,7686
13:157,7392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,7300
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,7420
En Düşük
7,6811
13:15378,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 378,44
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.329.426
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|137.807.952
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|126.010.643
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.579.166
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.074,00
|1.500.187
|% 9,97
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|TKURU
|17,11
|122.652
|% -7,41
|
|SALIX
|10,29
|236.711
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,42
|10.014.587
|% -6,58
|
|METAL
|1,17
|110.998
|% -5,65
|
|EKGYO
|1,97
|863.679.891
|% 1,03
|
|ASELS
|32,42
|558.896.771
|% 0,68
|
|PETKM
|3,89
|473.297.072
|% 2,37
|
|GARAN
|8,10
|383.472.997
|% -1,10
|
|IHLGM
|1,66
|368.573.875
|% 9,21
|
|EKGYO
|1,97
|863.679.891
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,66
|368.573.875
|% 9,21
|
|TSKB
|1,20
|152.364.004
|% 0,84
|
|PETKM
|3,89
|473.297.072
|% 2,37
|
|ODAS
|2,06
|251.255.248
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5909
|8,6339
|% -0,20
|
|Frank
|7,1832
|7,2265
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8049
|1,8139
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-6,91
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.474
|-8,30
|
|Tam
|2.522
|2.542
|-8,40
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-2,20
|
|Çeyrek
|615
|621
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,59
|40,59
|-1,14
|