***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak gündemle uyumlu yeni çözümler üretmeyi ve yeni ürünler üzerinde çalışmayı önemsemekteyiz. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde, virüslere karşı Antiviral Apre uygulama testlerimiz kumaşlarımızın üzerinde tamamlanmış olup, üretimine başlanmıştır. Uluslararası laboratuvarlar olan The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG'den (İsviçre) aldığımız onaylar doğrultusunda , Antiviral Apre tekniği ile kumaşlarımızda solunum yolu ile bulaşabilen virüslere karşı %98 oranında koruma sağlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850606BIST