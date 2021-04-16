***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.04.2021 - 22.04.2021 tarihleri arasında 4 iş günü boyunca bazı üretim bölümlerinde pandemi nedeniyle kısmi duruş planlanmıştır. Şirketimiz faaliyetleri 26.04.2021 tarihinden itibaren tüm üretim bölümleriyle devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928916BIST