***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 09:31
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ortakları Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Mustafa SÜRMEGÖZ arasında, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki hisselerin tamamının Mustafa SÜRMEGÖZ tarafından satın alınmasına ilişkin görüşmelere başlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.
Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca pay alım teklifi zorunluluğunun bulunmadığına ilişkin konuyu değerlendirmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991145
BIST
10:182.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 18,51
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.056
En Düşük
2.047
10:1813,7748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0316
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
10:1815,6561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0692
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
10:18793,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,14
|Açılış
|: 793,17
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler10:16
|GEDZA
|20,04
|20.406.920
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|2.091.878
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|SEKUR
|19,64
|10.937.639
|% 8,93
|
|YUNSA
|14,29
|7.175.922
|% 6,40
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|PRKAB
|60,00
|19.077.460
|% -3,23
|
|ELITE
|19,29
|24.432.466
|% -2,77
|
|TOASO
|84,75
|69.041.527
|% -2,59
|
|GARAN
|11,89
|590.432.679
|% 1,19
|
|KRDMD
|11,92
|472.151.833
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,83
|277.761.239
|% 3,23
|
|THYAO
|25,34
|257.133.239
|% 1,60
|
|EREGL
|30,74
|225.148.261
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,83
|277.761.239
|% 3,23
|
|GARAN
|11,89
|590.432.679
|% 1,19
|
|KRDMD
|11,92
|472.151.833
|% 2,76
|
|TSKB
|1,59
|59.360.981
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,37
|49.246.262
|% 1,28
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7479
|13,7682
|% -0,28
|
|Euro
|15,5886
|15,6684
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,6333
|18,7267
|% -0,43
|
|Frank
|14,8816
|14,9713
|% -0,63
|
|Riyal
|3,6533
|3,6716
|% -0,37
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,32
|
|Altın Gr.
|792
|793
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|0,16
|