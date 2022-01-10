***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ortakları Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Mustafa SÜRMEGÖZ arasında, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki hisselerin tamamının Mustafa SÜRMEGÖZ tarafından satın alınmasına ilişkin görüşmelere başlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca pay alım teklifi zorunluluğunun bulunmadığına ilişkin konuyu değerlendirmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991145BIST