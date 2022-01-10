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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2022 09:31
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz hakim ortağı Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ortakları Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Mustafa SÜRMEGÖZ arasında, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki hisselerin tamamının Mustafa SÜRMEGÖZ tarafından satın alınmasına ilişkin görüşmelere başlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.  
Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca pay alım teklifi zorunluluğunun bulunmadığına ilişkin konuyu değerlendirmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvuru yapılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991145


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GEDZA 20,04 20.406.920 % 9,99  
UZERB 56,30 2.091.878 % 9,96  
ETILR 6,65 371.097 % 9,92  
SEKUR 19,64 10.937.639 % 8,93  
YUNSA 14,29 7.175.922 % 6,40  
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Dolar 13,7479 13,7682 % -0,28  
Euro 15,5886 15,6684 % -0,36  
Sterlin 18,6333 18,7267 % -0,43  
Frank 14,8816 14,9713 % -0,63  
Riyal 3,6533 3,6716 % -0,37  
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10:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -2,32  
Altın Gr. 792 793 -4,72  
Cumhuriyet 5.320 5.401 65,00  
Tam 5.298 5.432 65,70  
Yarım 2.561 2.628 31,79  
Çeyrek 1.284 1.314 15,89  
Gümüş.Ons 22,26 22,30 -0,02  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 -0,08  
B. Petrol 81,91 81,91 0,16  
Seans Raporu 10:16
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