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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2022 09:42
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimiz hâkim ortağı Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'nin ("Sürmegöz Tekstil") ortakları Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ("Ziraat Katılım") ve Mustafa SÜRMEGÖZ arasında, Ziraat Katılım'ın Sürmegöz Tekstil'de sahip olduğu payların tamamının Mustafa SÜRMEGÖZ tarafından satın alınmasına ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. 
Ziraat Katılım'ın "Ortak Yatırımlar" finansman modeli çerçevesinde sahip olduğu Sürmegöz Tekstil hisselerinin, finansman modeline uygun şekilde, diğer ortağı Mustafa SÜRMEGÖZ'e devri için gerekli işlemler başlatılmıştır.  Payların devri, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirilecektir.
İlgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleşecek olan pay devri akabinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca pay alım teklifi zorunluluğunun bulunmadığına ilişkin konunun değerlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan resmi başvurunun sonucuna göre hareket edilecektir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992636


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Tam 5.318 5.453 33,32  
Yarım 2.570 2.638 16,12  
Çeyrek 1.289 1.319 8,06  
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