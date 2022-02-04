***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hâkim ortağı Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'nin ("Sürmegöz Tekstil") ortakları Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ("Ziraat Katılım") ve Mustafa SÜRMEGÖZ arasında, Ziraat Katılım'ın Sürmegöz Tekstil'de sahip olduğu payların tamamının Mustafa SÜRMEGÖZ tarafından satın alınmasına ilişkin ilgili mercilere başvurulacağı duyurulmuştu. Rekabet Kurumu'nun 03.02.2022 tarih ve E-77234294-120.01.06-38812 sayılı kararı ile bildirim konusu işleme engel bulunmadığına dair yazısının Sürmegöz Tekstil'e ulaştığı bilgisi edinilmiştir.Hisse devri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca pay alım teklifi zorunluluğunun bulunmadığına ilişkin konuyu değerlendirmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan resmi başvuru sonucu Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmeleri sonrası gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999418BIST