***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hâkim ortağı Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'nin ("Sürmegöz Tekstil") ortakları Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ("Ziraat Katılım") ve Mustafa SÜRMEGÖZ arasında, Ziraat Katılım'ın Sürmegöz Tekstil'de sahip olduğu payların tamamının Mustafa SÜRMEGÖZ tarafından satın alınmasına ilişkin ilgili mercilere başvurulacağı duyurulmuştu. Rekabet Kurumu'nun bildirim konusu işleme engel bulunmadığına dair yazısı hakkında bilgi edinilmiş, 04.02.2022 tarihinde ilan edilmişti.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca pay alım teklifi zorunluluğunun bulunmadığına ilişkin konuyu değerlendirmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan resmi başvuru sonucunun Sürmegöz Tekstil'e ulaştığı bilgisi edinilmiş olup Kurul'un 25.02.2022 tarihli ve E-29833736-045.02-17834 sayılı kararına göre pay alım teklifi yükümlülüğü doğmamaktadır.Hisse devri 03.03.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004709BIST