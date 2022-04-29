***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 17:42
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası (TTSİS) ile sendikalı çalışanlarımızın bağlı olduğu Türkiye Tekstil Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülen XXVI. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Nisan 2022 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 1 Nisan 2022 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025708
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0497
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0920
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:05911,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 11,06
|Açılış
|: 911,55
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.383
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.041.034
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.595.846
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8371
|14,8393
|% 0,34
|
|Euro
|15,6418
|15,6502
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,6003
|18,6936
|% 1,29
|
|Frank
|15,2103
|15,3019
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9459
|3,9657
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|10,07
|
|Altın Gr.
|912
|912
|11,23
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem