***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası (TTSİS) ile sendikalı çalışanlarımızın bağlı olduğu Türkiye Tekstil Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülen XXVI. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Nisan 2022 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 1 Nisan 2022 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025708BIST