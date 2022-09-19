***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 18:10
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin personel sayısı, istihdamın planlı bir şekilde iş hacmine paralel olarak artırılması sonucunda kamuoyuna açıklanan son bilanço tarihindeki personel sayısına göre "%10 ve katları" referansını geçip 1078 kişiye ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064082
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -177,79
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.200
18:0518,2987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0431
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
18:0518,3523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
18:05982,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,31
|Açılış
|: 982,16
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2820
|18,2987
|% 0,24
|
|Euro
|18,3243
|18,3523
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,8071
|20,9115
|% 0,10
|
|Frank
|18,8598
|18,9735
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8484
|4,8727
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-4,71
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.676
|6.778
|66,00
|
|Yarım
|3.253
|3.301
|20,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,59
|91,59
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG