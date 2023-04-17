***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 09:27
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.04.2023 tarihli toplantısında, şirketimizin TFRS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarının aktifinde yer alan maddi duran varlıklardan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikanın üzerinde kurulu bulunduğu arsanın şirketin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum ve şeffaflık ilkeleri gereği, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olacak şekilde, maliyet bedeli ile takip edilmek yerine gerçeğe uygun değeri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139122
BIST
11:225.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 17,49
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:2219,3790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:2221,3162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0324
|Açılış
|: 21,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:221.253,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.253,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|3.526.447
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.182.893
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.307.575.454
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|120.747.834
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|67.158.207
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,92
|14.467.513
|% -7,23
|
|LIDER
|112,00
|15.327.350
|% -6,67
|
|SONME
|31,26
|6.369.993
|% -5,56
|
|KRGYO
|18,80
|6.283.237
|% -5,19
|
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.307.575.454
|% 9,99
|
|THYAO
|134,80
|1.199.843.918
|% 0,30
|
|GESAN
|83,90
|569.697.524
|% -2,33
|
|AKBNK
|17,86
|554.925.221
|% 1,65
|
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,85
|322.974.963
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,48
|110.823.434
|% 0,40
|
|ZOREN
|5,20
|199.569.094
|% 3,79
|
|ISCTR
|12,22
|440.477.165
|% 0,83
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3667
|19,3821
|% 0,16
|
|Euro
|21,2773
|21,3220
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,9552
|24,0754
|% 0,02
|
|Frank
|21,5946
|21,7246
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1503
|5,1761
|% 0,14
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,01
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.752
|8.875
|84,00
|
|Yarım
|4.275
|4.343
|41,00
|
|Çeyrek
|2.137
|2.171
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,12
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,28
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, FROTO, TUPRS
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 51 artarak (% 0.34 ) 4, 598
-
11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, CVKMD, ATAGY, KOZAA, KOPOL, IPEKE
-
11:38
KOZAA, CVKMD, ALFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:38
EDIP, GEREL, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında