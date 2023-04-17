***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 14.04.2023 tarihli toplantısında, şirketimizin TFRS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarının aktifinde yer alan maddi duran varlıklardan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikanın üzerinde kurulu bulunduğu arsanın şirketin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum ve şeffaflık ilkeleri gereği, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olacak şekilde, maliyet bedeli ile takip edilmek yerine gerçeğe uygun değeri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139122BIST