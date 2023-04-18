***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 08:30
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.03.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılan "Boyahane Makine ve Ekipman Modernizasyonu" yatırımımızın deneme üretimi süreci tamamlanmış olup, bugün itibariyle devreye alınmıştır. Bu yatırımla üretim süreçlerimizde verimlilik, esneklik, enerji tasarrufu ve kalite artışı sağlanması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139503
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
0
En Düşük
0
18:0519,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5421
En Düşük
19,3667
18:0521,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0740
|Açılış
|: 21,8700
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|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,3171
En Düşük
21,1634
18:051.246,66
En Yüksek
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|: 0,32%
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|Açılış
|: 1.246,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.253,67
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% 525,00
|
|VAKKO
|64,50
|40.644.512
|% 4,45
|
|SELEC
|33,80
|91.004.361
|% 0,75
|
|KLNMA
|11,89
|427.898
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,30
|110.723
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,30
|110.723
|% 0,00
|
|TBORG
|36,10
|1.507.196
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,89
|427.898
|% 0,00
|
|SODSN
|27,00
|267.310
|% 0,00
|
|UZERB
|200,00
|1.467.750
|% 0,00
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 0,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3930
|19,4000
|% 0,04
|
|Euro
|21,2514
|21,2662
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,9944
|24,1147
|% 0,37
|
|Frank
|21,5235
|21,6532
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1556
|5,1815
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|4,06
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.247
|3,81
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.786
|8.938
|0,00
|
|Yarım
|4.291
|4.369
|0,00
|
|Çeyrek
|2.146
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,33
|