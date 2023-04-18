***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.03.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılan "Boyahane Makine ve Ekipman Modernizasyonu" yatırımımızın deneme üretimi süreci tamamlanmış olup, bugün itibariyle devreye alınmıştır. Bu yatırımla üretim süreçlerimizde verimlilik, esneklik, enerji tasarrufu ve kalite artışı sağlanması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139503BIST