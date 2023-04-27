***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa eden Tahir DEMİRKIRAN'ın yerine, ayrılan üyenin kalan süresince görev yapmak üzere şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu Tamer SAKA'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142087BIST