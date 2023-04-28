***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2023 tarih ve 1219 numaralı kararı ile,28 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:Mustafa SÜRMEGÖZ : Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür (İcracı)Temel Tayyar YEŞİL : Yönetim Kurulu Başkan VekiliTamer SAKA : Yönetim Kurulu ÜyesiTaha Adnan SÜRMEGÖZ : Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet Cevat ACAR : Yönetim Kurulu Üyesi-BağımsızAhmet YARIZ : Yönetim Kurulu Üyesi-BağımsızKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevlerini yürütecek olan Mustafa SÜRMEGÖZ'ün, yünlü kumaş sektöründeki 30 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesinin şirkete kazandıracakları göz önünde bulundurularak bu görev dağılımı yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143510BIST