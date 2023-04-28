***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 20:07
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2023 tarih ve 1219 numaralı kararı ile,
28 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:
Mustafa SÜRMEGÖZ : Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür (İcracı)
Temel Tayyar YEŞİL : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tamer SAKA : Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Adnan SÜRMEGÖZ : Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cevat ACAR : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Ahmet YARIZ : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevlerini yürütecek olan Mustafa SÜRMEGÖZ'ün, yünlü kumaş sektöründeki 30 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesinin şirkete kazandıracakları göz önünde bulundurularak bu görev dağılımı yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143510
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
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|Açılış
|: 4.800
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|Önceki Kapanış
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4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 20,2700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,4050
18:0521,4586
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|Önceki Kapanış
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21,3291
18:051.244,50
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|Açılış
|: 1.244,50
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|: 1.242,51
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En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4469
|19,4522
|% 0,14
|
|Euro
|21,4508
|21,4644
|% 0,28
|
|Sterlin
|24,3730
|24,4952
|% 0,61
|
|Frank
|21,6795
|21,8101
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1696
|5,1956
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,81
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.187
|9.435
|153,00
|
|Yarım
|4.478
|4.587
|49,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,04
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
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17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
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17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
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17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem