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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2023 20:07
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                         Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2023 tarih ve 1219 numaralı kararı ile, 
28 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:
 
Mustafa SÜRMEGÖZ            : Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür (İcracı)
Temel Tayyar YEŞİL              : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tamer SAKA                          : Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Adnan SÜRMEGÖZ     : Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cevat ACAR               : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Ahmet YARIZ                         : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız 
 
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevlerini yürütecek olan Mustafa SÜRMEGÖZ'ün, yünlü kumaş sektöründeki 30 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesinin şirkete kazandıracakları göz önünde bulundurularak bu görev dağılımı yapılmıştır.   
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143510


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