***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 08:56
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2023 tarihli kararı ile
1) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa eden Temel Tayyar Yeşil'in istifasının kabulüne,
2) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa ederek ayrılan Temel Tayyar Yeşil'in birinci derece imza yetkisinin iptal edilmesine,
İşbu Yönetim Kurulu Kararının T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151196
BIST
09:554.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,38%
|| -306,03
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.490
En Düşük
4.490
09:5519,6551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0911
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
19,6581
En Düşük
19,3896
09:5521,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1482
|Açılış
|: 24,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
09:551.273,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.273,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.275,07
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler09:55
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 180,00
|
|GENIL
|39,58
|43.147.876
|% 2,89
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|VKING
|32,02
|25.140.802
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,29
|175.459
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,00
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6467
|19,6551
|% 0,47
|
|Euro
|21,3809
|21,3887
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,4231
|24,5456
|% 0,61
|
|Frank
|21,8040
|21,9354
|% 0,45
|
|Riyal
|5,2222
|5,2484
|% 0,40
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|5,71
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,09
|
|Cumhuriyet
|9.956
|10.103
|280,00
|
|Tam
|9.741
|10.030
|257,83
|
|Yarım
|4.654
|4.893
|29,00
|
|Çeyrek
|2.320
|2.439
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|0,12
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|-0,25
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, GARAN, SAHOL
-
10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, GUBRF, HEKTS
-
10:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -281, 84 kaybederek (% -6.51 ) 4, 049
-
10:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, QNBFL
-
10:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, ARSAN, AVTUR, DESA, EREGL, ICBCT, GARAN, SAHOL, CCOLA, OTKAR