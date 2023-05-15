***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2023 tarihli kararı ile1) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa eden Temel Tayyar Yeşil'in istifasının kabulüne,2) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa ederek ayrılan Temel Tayyar Yeşil'in birinci derece imza yetkisinin iptal edilmesine,İşbu Yönetim Kurulu Kararının T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151196BIST