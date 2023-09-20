***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 16:32
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Eylül 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevini yürütmekte olan Asiye DEMİR'in yerine, şirketimiz Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne bağlı ve tam zamanlı olarak çalışacak Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini yapmak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/200565, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/700587'na sahip olan Mahmut Nadir GÜNAK atanmış olup, iletişim bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Mahmut Nadir GÜNAK
Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni
Telefon Numarası : 0 212 365 65 00
E-Posta : yatirimciiliskileri@yunsa.com
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196439
BIST