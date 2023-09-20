***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20 Eylül 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevini yürütmekte olan Asiye DEMİR'in yerine, şirketimiz Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne bağlı ve tam zamanlı olarak çalışacak Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini yapmak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/200565, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/700587'na sahip olan Mahmut Nadir GÜNAK atanmış olup, iletişim bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Mahmut Nadir GÜNAKYatırımcı İlişkileri YönetmeniTelefon Numarası : 0 212 365 65 00E-Posta : yatirimciiliskileri@yunsa.comKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196439BIST