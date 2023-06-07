***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 29.160.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviYUNSA, TRAYUNSA91B5 29.160.000 30.840.000,000 105,76131 YUNSA, TRAYUNSA91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 29.160.000 30.840.000,000 105,76131İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 30.657.865,47Emisyon Primi (TL) 92.957,32Diğer Kar Yedekleri (TL) 89.177,21Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 7 Haziran 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Yönetim kurulumuz tarafından 24.05.2023 tarihinde başlatılan iç kaynaklardan sermaye artırımı süreci kapsamında toplam 30.840.000,- TL tutarındaki iç kaynakların 24.05.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı 05.06.2023 tarihli Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmiş, böylece sermaye artırım işlemi tamamlanmıştır. Artırılan 30.840.000,- TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, SPK onayı sonrası payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla MKK nezdinde yapılacak başvurular dahil gerekli işlemlerin Mali İşler Direktörü Semih UTKU ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Murat DOĞAN tarafından yürütülmesine,toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YUNSA - Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156859BIST