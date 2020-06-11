***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAyazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul 0-212-365 65 00 0-212-282 50 67-68/270 17 83Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENGİN SARIBÜYÜK Direktör-Operasyon Üst Düzey Yönetici Grup Müdürü-ÜretimSAVAŞ KÖLEMEN Direktör-Mali İşler Üst Düzey YöneticiHAKAN KONUŞKAN Direktör-Tedarik Zinciri Üst Düzey YöneticiHAKAN ÖNELGE Müdür-Tedarik Zinciri Yönetici Müdür-Tedarik Zincirihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850611BIST