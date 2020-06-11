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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.06.2020 12:55
GÜNCEL HABERLER



***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul 0-212-365 65 00 0-212-282 50 67-68/270 17 83

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENGİN SARIBÜYÜK Direktör-Operasyon Üst Düzey Yönetici Grup Müdürü-Üretim
SAVAŞ KÖLEMEN Direktör-Mali İşler Üst Düzey Yönetici
HAKAN KONUŞKAN Direktör-Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖNELGE Müdür-Tedarik Zinciri Yönetici Müdür-Tedarik Zinciri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850611


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 3.406.599 % 10,00  
ARDYZ 32,36 138.388.717 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.698.914 % 9,99  
YUNSA 14,45 127.474.948 % 9,97  
GLRYH 11,80 54.610.518 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5951 8,6382 % -0,15  
Frank 7,1842 7,2275 % 0,51  
Riyal 1,8073 1,8164 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 -5,67  
Altın Gr. 378 379 -0,20  
Cumhuriyet 2.450 2.475 -7,60  
Tam 2.522 2.543 -7,70  
Yarım 1.231 1.241 -1,90  
Çeyrek 615 621 -1,40  
Gümüş.Ons 17,88 17,91 -0,21  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 -0,03  
B. Petrol 40,41 40,41 -1,32  
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