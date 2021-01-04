***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSerkan Doğru Finansman ve Yatırımcı İlişkileri -Yönetmen 0-212-365 65 00 yatirimciiliskileri@yunsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 207809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896731BIST