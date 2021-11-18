***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2021 17:05
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul 0-212-365 65 00 0-212-282 50 67-68/270 17 83
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SÜRMEGÖZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
NURİ REFİK DÜZGÖREN Gene Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
ENGİN SARIBÜYÜK Direktör-Operasyon Üst Düzey Yönetici
SEMİH UTKU Direktör-Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Danışmanı
HAKAN KONUŞKAN Direktör-Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978503
BIST
17:061.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:0611,0736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0376
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:0612,5259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0387
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:06663,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,81
|Açılış
|: 663,30
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DURDO
|15,84
|38.277.056
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.652.686
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.096.000
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|MERCN
|12,35
|97.050.629
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,99
|463.476.205
|% -9,80
|
|DOCO
|925,30
|58.065.097
|% -8,89
|
|PGSUS
|93,20
|390.284.531
|% -7,72
|
|TAVHL
|27,82
|282.800.625
|% -6,33
|
|THYAO
|17,13
|2.257.695.218
|% -4,83
|
|KRDMD
|8,27
|2.093.494.689
|% 5,48
|
|GARAN
|12,19
|1.688.018.398
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,55
|1.415.322.398
|% -1,39
|
|SISE
|11,22
|1.222.588.648
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,55
|1.415.322.398
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,27
|2.093.494.689
|% 5,48
|
|ODAS
|1,60
|329.392.742
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|284.852.459
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|179.914.056
|% -0,93
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0631
|11,0736
|% 0,34
|
|Euro
|12,5136
|12,5259
|% -0,31
|
|Sterlin
|14,8515
|14,9260
|% -0,04
|
|Frank
|11,9110
|11,9827
|% 0,24
|
|Riyal
|2,9437
|2,9585
|% 0,32
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-5,60
|
|Altın Gr.
|663
|663
|2,82
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.356
|4.467
|-17,94
|
|Yarım
|2.105
|2.161
|-8,68
|
|Çeyrek
|1.056
|1.080
|-4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,84
|8,85
|0,04
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|-2,49
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:18SANFM
Yüzde 9.99 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 942, 433 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 1, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 24, 343.00 milyon TL de
-
17:16BASGZ
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 231, 934 adet işlem
-
17:15TAVHL
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 27.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 664, 197 adet işlem
-
17:14ISSEN
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 935, 083 adet işlem