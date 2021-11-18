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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.11.2021 17:05
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul 0-212-365 65 00 0-212-282 50 67-68/270 17 83

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SÜRMEGÖZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
NURİ REFİK DÜZGÖREN Gene Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
ENGİN SARIBÜYÜK Direktör-Operasyon Üst Düzey Yönetici
SEMİH UTKU Direktör-Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Danışmanı
HAKAN KONUŞKAN Direktör-Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978503


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BIST En Aktif Hisseler17:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 15,84 38.277.056 % 10,00  
FRIGO 2,86 31.652.686 % 10,00  
SANFM 29,06 27.096.000 % 9,99  
TETMT 209,50 9.447.508 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
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17:06 Alış Satış %  
Dolar 11,0631 11,0736 % 0,34  
Euro 12,5136 12,5259 % -0,31  
Sterlin 14,8515 14,9260 % -0,04  
Frank 11,9110 11,9827 % 0,24  
Riyal 2,9437 2,9585 % 0,32  
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17:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -5,60  
Altın Gr. 663 663 2,82  
Cumhuriyet 4.374 4.440 -12,00  
Tam 4.356 4.467 -17,94  
Yarım 2.105 2.161 -8,68  
Çeyrek 1.056 1.080 -4,34  
Gümüş.Ons 24,75 24,79 -0,05  
Gümüş Gr. 8,84 8,85 0,04  
B. Petrol 78,75 78,75 -2,49  
Seans Raporu 17:06
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