***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAyazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul 0-212-365 65 00 0-212-282 50 67-68/270 17 83Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA SÜRMEGÖZ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiNURİ REFİK DÜZGÖREN Gene Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel MüdürENGİN SARIBÜYÜK Direktör-Operasyon Üst Düzey YöneticiSEMİH UTKU Direktör-Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür DanışmanıHAKAN KONUŞKAN Direktör-Tedarik Zinciri Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978503BIST