***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMahmut Nadir Günak Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni 20.09.2023 0 212 365 65 00 yatirimciiliskileri@yunsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200565 / 700587Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MUSTAFA SÜRMEGÖZ 34.729.437,12 TRY 57,88Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 60000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196440BIST