***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.04.2023 18:13
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/04/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Dilek YILMAZ
44445574
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/05/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136535
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1001
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.244,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.244,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2848
|19,2919
|% 0,12
|
|Euro
|21,0202
|21,0340
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,8569
|23,9765
|% 0,26
|
|Frank
|21,2436
|21,3716
|% 0,64
|
|Riyal
|5,1256
|5,1513
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|13,65
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|10,70
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.549
|8.624
|45,00
|
|Yarım
|4.175
|4.220
|22,00
|
|Çeyrek
|2.088
|2.110
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,59
|0,17
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|1,15
|