***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [YYAPI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYeşil Yapı'nın çıkarılmış sermayesinin 232.707.815 TL'den 321.702.935,17 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 27.04.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 321.702.935,17, fiili dolaşımdaki pay oranı %72 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023775BIST