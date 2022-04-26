***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
26.04.2022 13:06
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [YYAPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yeşil Yapı'nın çıkarılmış sermayesinin 232.707.815 TL'den 321.702.935,17 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 27.04.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 321.702.935,17, fiili dolaşımdaki pay oranı %72 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023775
BIST
13:252.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,27
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.480
13:2514,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:2515,8209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0128
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:25905,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,68
|Açılış
|: 905,61
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:25
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.435.930
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,62
|56.386.609
|% 8,72
|
|EUHOL
|2,83
|3.713.249
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,89
|20.925.696
|% -7,24
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,87
|15.406.765
|% -5,07
|
|KERVN
|0,58
|131.512
|% -3,33
|
|THYAO
|40,26
|3.522.181.623
|% 1,67
|
|KRDMD
|15,39
|1.527.692.696
|% 2,19
|
|TUPRS
|252,10
|933.968.056
|% -2,81
|
|SISE
|17,88
|839.174.844
|% -0,28
|
|KONTR
|157,20
|810.034.515
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,76
|499.692.278
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|335.724.410
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,11
|557.971.198
|% -0,39
|
|KRDMD
|15,39
|1.527.692.696
|% 2,19
|
|TSKB
|1,97
|182.854.100
|% -1,01
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7828
|14,7866
|% 0,13
|
|Euro
|15,8128
|15,8209
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,7446
|18,8386
|% -0,16
|
|Frank
|15,3640
|15,4565
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9299
|3,9496
|% 0,04
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|6,52
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|24,00
|
|Tam
|5.998
|6.148
|18,35
|
|Yarım
|2.899
|2.974
|8,87
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,18
|