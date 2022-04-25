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***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

25.04.2022 18:00
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler YYAPI
İlgili Şirket Ünvanı YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Satışa Konu Paylar 88995120

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
YYAPI, TRABROVA91S5 88.995.120 38,24

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Kamil Engin Yeşil / 88995120 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 1,19
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 0,96 TL - 1,42 TL
İşlem Tarihi 26.04.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin sermayesinin 321.702.935,17 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 88.995.120 TL nominal değerli payların pay başına 1,19 TL fiyatla alıcı Kamil Engin Yeşil'e satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/04/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023541


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Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,72 23,74 -0,42  
Gümüş Gr. 11,21 11,22 -0,24  
B. Petrol 100 100 -6,18  
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