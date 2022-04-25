***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
25.04.2022 18:00
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler YYAPI
İlgili Şirket Ünvanı YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Satışa Konu Paylar 88995120
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
YYAPI, TRABROVA91S5 88.995.120 38,24
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Kamil Engin Yeşil / 88995120 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 1,19
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 0,96 TL - 1,42 TL
İşlem Tarihi 26.04.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin sermayesinin 321.702.935,17 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 88.995.120 TL nominal değerli payların pay başına 1,19 TL fiyatla alıcı Kamil Engin Yeşil'e satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/04/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023541
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0355
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
18:0515,8438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0778
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05901,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -14,22
|Açılış
|: 901,45
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.397
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.625.747
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|36.679.102
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.191.512
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.818.529
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.442.860
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.828.769
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.925.555.283
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.656.595.526
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.281.122.630
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.096.488.309
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.873.570.705
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.359.589.732
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|937.942.319
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.873.570.705
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|655.837.155
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.656.595.526
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7731
|14,7782
|% 0,24
|
|Euro
|15,8310
|15,8438
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,7353
|18,8292
|% -0,71
|
|Frank
|15,3559
|15,4484
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9276
|3,9473
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-31,26
|
|Altın Gr.
|900
|901
|-15,15
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,24
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem