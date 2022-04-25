***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***YYAPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler YYAPIİlgili Şirket Ünvanı YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.Satışa Konu Paylar 88995120Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)YYAPI, TRABROVA91S5 88.995.120 38,24Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Kamil Engin Yeşil / 88995120 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 1,19Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 0,96 TL - 1,42 TLİşlem Tarihi 26.04.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin sermayesinin 321.702.935,17 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 88.995.120 TL nominal değerli payların pay başına 1,19 TL fiyatla alıcı Kamil Engin Yeşil'e satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/04/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023541BIST