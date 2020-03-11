***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:33
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826983
BIST
14:53100.002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.060,05
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
14:536,1780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:537,0025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0549
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0055
En Düşük
6,9390
14:53330,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,14
|Açılış
|: 330,73
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,07
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,25
|38.300.794
|% 17,19
|
|SELEC
|7,00
|85.047.661
|% 13,82
|
|BIZIM
|8,75
|23.304.234
|% 11,04
|
|VKING
|3,26
|19.515.914
|% 10,14
|
|CRFSA
|6,47
|66.618.016
|% 9,11
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,95
|247.223.654
|% -17,19
|
|SNGYO
|0,91
|937.984
|% -16,51
|
|MRGYO
|0,83
|9.875.201
|% -15,31
|
|OYAYO
|4,78
|653.727
|% -14,95
|
|THYAO
|9,63
|534.139.474
|% -3,41
|
|TSPOR
|3,95
|247.223.654
|% -17,19
|
|ODAS
|1,56
|178.991.823
|% -9,30
|
|BIMAS
|55,00
|175.339.890
|% 7,21
|
|YKBNK
|2,25
|156.531.457
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,09
|137.308.164
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,89
|106.850.882
|% -11,00
|
|ODAS
|1,56
|178.991.823
|% -9,30
|
|ADESE
|1,27
|125.896.891
|% 1,60
|
|EKGYO
|1,24
|93.391.654
|% -3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9445
|7,9843
|% 0,22
|
|Frank
|6,5720
|6,6116
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6387
|1,6469
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.182
|2.237
|27,20
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,16
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,58
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|