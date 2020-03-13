***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:59
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828453
BIST
14:0195.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 2.014,62
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
14:016,2795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0378
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:017,0048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0681
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
14:01320,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 320,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|528.458
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.883.488
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|3.762.506
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|425.912
|% 9,93
|
|GOODY
|3,60
|12.937.048
|% 9,76
|
|AKGRT
|5,06
|3.795.196
|% -15,38
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|ASELS
|25,20
|620.559.902
|% 3,45
|
|THYAO
|8,99
|545.924.624
|% 6,01
|
|GARAN
|9,14
|298.247.771
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,22
|194.672.701
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|175.908.615
|% 1,50
|
|ODAS
|1,33
|162.203.554
|% 0,76
|
|IHLGM
|0,91
|95.232.304
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,22
|194.672.701
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|175.908.615
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,19
|84.794.906
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8643
|7,9037
|% -0,59
|
|Frank
|6,6055
|6,6453
|% -0,86
|
|Riyal
|1,6660
|1,6743
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,14
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,78
|15,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,98
|34,98
|1,76
|