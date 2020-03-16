***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:00
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829028
BIST
14:0088.917
En Yüksek
|Değişim
|: -7,00%
|| -6.688,21
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.809
14:006,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0591
|Açılış
|: 6,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
14:007,1389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1059
|Açılış
|: 7,1280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:00303,49
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -7,90
|Açılış
|: 303,86
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
303,29
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,98
|63.798.884
|% 9,16
|
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,12
|9.344.777
|% 5,66
|
|VKING
|3,73
|6.029.566
|% 4,48
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|AKFGY
|2,07
|1.211.046
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|842.096
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.602.498
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.407.338
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.078.979
|% -10,00
|
|ASELS
|23,34
|392.706.711
|% -8,33
|
|THYAO
|8,44
|322.886.590
|% -7,66
|
|GARAN
|8,32
|300.995.444
|% -7,66
|
|ECILC
|3,80
|176.270.650
|% -6,40
|
|YKBNK
|2,10
|108.772.977
|% -4,98
|
|ODAS
|1,26
|83.563.058
|% -8,70
|
|IHLGM
|0,86
|53.441.720
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,10
|108.772.977
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,15
|56.560.820
|% -4,17
|
|KRDMD
|1,92
|87.800.888
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8265
|7,8657
|% 1,02
|
|Frank
|6,7309
|6,7715
|% 1,58
|
|Riyal
|1,6968
|1,7054
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-55,60
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-5,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-7,41
|
|Yarım
|997
|1.024
|-3,59
|
|Çeyrek
|500
|512
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|12,64
|12,68
|-2,07
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,35
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|-2,90
|