***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:10
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829154
BIST
11:0391.649
En Yüksek
|Değişim
|: -4,14%
|| -3.956,46
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
11:036,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
11:037,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0886
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1238
En Düşük
6,9931
11:03313,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,05
|Açılış
|: 313,44
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|3.339.471
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|MTRYO
|4,90
|11.710
|% 5,15
|
|VKING
|3,75
|1.781.581
|% 5,04
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|KSTUR
|20,42
|41
|% -9,96
|
|ASELS
|24,06
|185.191.763
|% -5,50
|
|THYAO
|8,70
|149.095.237
|% -4,81
|
|GARAN
|8,52
|115.812.771
|% -5,44
|
|ECILC
|4,06
|71.656.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|52.991.573
|% -3,62
|
|ODAS
|1,32
|44.966.911
|% -4,35
|
|IHLGM
|0,91
|31.128.562
|% -4,21
|
|YKBNK
|2,13
|52.991.573
|% -3,62
|
|GSRAY
|1,86
|39.500.983
|% -8,82
|
|KRDMD
|1,98
|40.903.525
|% -3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8091
|7,8483
|% 0,79
|
|Frank
|6,7074
|6,7478
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6888
|1,6973
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.535
|1.536
|5,76
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,11
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|32,01
|32,01
|-1,84
|