***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 13:10
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829264
BIST
13:0789.607
En Yüksek
|Değişim
|: -6,27%
|| -5.998,61
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:076,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3847
En Düşük
6,2780
13:077,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0961
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:07312,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,87
|Açılış
|: 312,26
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|49.607.219
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|8.758.560
|% 6,60
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|BNTAS
|1,87
|5.570.652
|% 2,19
|
|AVISA
|12,69
|231.464
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|6.359.192
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|217.726
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|647.816
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.119.936
|% -10,00
|
|ASELS
|23,60
|349.014.778
|% -7,31
|
|THYAO
|8,54
|279.240.470
|% -6,56
|
|GARAN
|8,41
|267.500.317
|% -6,66
|
|ECILC
|3,74
|152.202.119
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,11
|93.290.481
|% -4,52
|
|ODAS
|1,27
|72.691.302
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|49.382.728
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,11
|93.290.481
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,16
|48.848.513
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.863.516
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8051
|7,8442
|% 0,74
|
|Frank
|6,7418
|6,7824
|% 1,74
|
|Riyal
|1,6939
|1,7024
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|-8,59
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.085
|2.138
|14,94
|
|Yarım
|1.008
|1.034
|7,23
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|13,17
|13,22
|-1,53
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|31,24
|31,24
|-2,61
|