***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:21
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838572
BIST
11:5395.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 2,42
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:536,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9224
En Düşük
6,8896
11:537,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:53383,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,71
|Açılış
|: 383,31
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,45
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.420.830
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|38.752.006
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|54.058.530
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,95
|18.015.682
|% -9,52
|
|PGSUS
|50,50
|465.923.632
|% -8,93
|
|THYAO
|10,15
|434.113.261
|% -2,03
|
|ECILC
|4,65
|358.428.990
|% 6,41
|
|ASELS
|26,40
|304.478.598
|% -0,15
|
|MGROS
|30,04
|296.604.454
|% 4,09
|
|ECILC
|4,65
|358.428.990
|% 6,41
|
|IHLGM
|1,01
|46.723.271
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,93
|87.889.991
|% -0,52
|
|THYAO
|10,15
|434.113.261
|% -2,03
|
|ISFIN
|3,03
|105.106.797
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6056
|8,6488
|% -0,28
|
|Frank
|7,1241
|7,1670
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8326
|1,8418
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.519
|15,20
|
|Tam
|2.527
|2.593
|15,60
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,60
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|
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