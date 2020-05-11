***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2020 12:19
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844043
BIST
12:2698.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 330,52
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:267,0745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:267,6590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:26388,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 388,50
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.669.686
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.317.076
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|7.927.269
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|RAYSG
|6,60
|1.673.168
|% -6,91
|
|GLBMD
|2,91
|8.851.888
|% -5,52
|
|ERSU
|4,97
|8.196.737
|% -5,33
|
|ISFIN
|3,85
|480.605.103
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,39
|333.236.358
|% -1,65
|
|ALKIM
|14,46
|281.999.548
|% 9,71
|
|GARAN
|7,87
|260.251.131
|% 0,13
|
|MGROS
|31,18
|245.495.074
|% 5,12
|
|KRDMD
|2,39
|333.236.358
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,85
|480.605.103
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,12
|84.750.050
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|116.819.209
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|183.203.083
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7360
|8,7798
|% -0,32
|
|Frank
|7,2564
|7,3002
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8814
|1,8908
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,79
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.548
|-20,70
|
|Tam
|2.569
|2.615
|-21,20
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|-10,40
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-1,02
|