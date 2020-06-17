***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 13:00
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851527
BIST
14:16111.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 86,51
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:166,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:167,7058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:16378,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,02
|Açılış
|: 378,29
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|171.926.190
|% 9,99
|
|SNPAM
|8,71
|5.476.251
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|71.262.876
|% 9,94
|
|BAYRK
|8,42
|14.893.077
|% 9,92
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|28.039.056
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|40.986.976
|% -9,83
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|YGYO
|0,93
|29.359.048
|% -8,82
|
|ECILC
|6,44
|831.853.460
|% 5,57
|
|ASELS
|32,22
|490.565.319
|% -0,92
|
|GARAN
|8,17
|484.044.162
|% -0,49
|
|GUSGR
|4,39
|327.660.853
|% 3,54
|
|ODAS
|2,17
|313.838.485
|% 0,93
|
|IEYHO
|0,94
|178.027.905
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,81
|150.260.408
|% 2,53
|
|ODAS
|2,17
|313.838.485
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,93
|267.751.666
|% 0,00
|
|ECILC
|6,44
|831.853.460
|% 5,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5826
|8,6257
|% -0,03
|
|Frank
|7,1884
|7,2318
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-6,72
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.476
|-5,30
|
|Tam
|2.527
|2.540
|-9,30
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-2,70
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,52
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-0,30
|
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