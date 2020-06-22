YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4992
|8,5419
|% 0,85
|Frank
|7,1922
|7,2355
|% 0,46
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|4,51
|Altın Gr.
|386
|386
|1,59
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,50
|Tam
|2.569
|2.581
|29,30
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,20
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,29
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,12
Seans Raporu
- 12:05XU100 Endeks 115, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 10, 330.00 milyon TL de
- 12:05HALKB Yüzde 6.71 oranında artışla 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 971, 245 adet işlem
- 12:04PEKGY Yüzde 5.71 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 973, 409 adet işlem
- 12:00XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1615, 2 artarak (% 1.53 ) 107, 523
- 12:00 Tavandan işlem gören hisse senedleri : TEKTU