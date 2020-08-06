***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:02
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865685
BIST
16:171.055
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -37,15
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:177,2721
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 0,2275
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:178,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,2618
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:17481,24
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 19,45
|Açılış
|: 481,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.809.912
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.783.416
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.241.129
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.341.541
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.030.396
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.535.151
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.103.065
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.897.008.924
|% -5,74
|
|GARAN
|6,63
|1.173.780.034
|% -2,21
|
|SISE
|5,93
|963.885.409
|% -4,97
|
|AKBNK
|4,80
|899.215.030
|% -4,38
|
|ASELS
|15,91
|850.170.879
|% -5,52
|
|EKGYO
|1,97
|1.897.008.924
|% -5,74
|
|ODAS
|2,19
|535.318.210
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|440.814.879
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,79
|742.503.054
|% -4,29
|
|AKBNK
|4,80
|899.215.030
|% -4,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5277
|9,5755
|% 3,42
|
|Frank
|7,9547
|8,0027
|% 2,97
|
|Riyal
|1,9310
|1,9407
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,68
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,64
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.299
|204,60
|
|Tam
|3.291
|3.414
|230,00
|
|Yarım
|1.598
|1.654
|100,20
|
|Çeyrek
|801
|832
|53,90
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,50
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,45
|