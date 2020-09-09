***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 11:46
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874114
BIST
11:441.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:447,4938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4939
En Düşük
7,4760
11:448,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:44464,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 464,46
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:44
|FMIZP
|88,00
|20.753.104
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.555.200
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|26.584.261
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.280.416
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|8.890.011
|% -9,90
|
|TSPOR
|6,95
|295.686.878
|% 6,76
|
|FENER
|49,16
|285.526.828
|% 9,78
|
|AFYON
|4,23
|279.889.186
|% 5,22
|
|GSRAY
|4,71
|251.277.711
|% 8,28
|
|THYAO
|10,81
|233.807.346
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,78
|197.625.718
|% -1,66
|
|ODAS
|2,55
|232.203.123
|% 2,00
|
|AFYON
|4,23
|279.889.186
|% 5,22
|
|GSRAY
|4,71
|251.277.711
|% 8,28
|
|VKGYO
|3,49
|181.723.435
|% 4,18
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4919
|7,4938
|% 0,15
|
|Euro
|8,8152
|8,8199
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6684
|9,7169
|% -0,18
|
|Frank
|8,1287
|8,1776
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% 0,10
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-4,71
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,00
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,42
|
Seans Raporu
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