***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 10:03
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880376
BIST
12:571.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:577,9375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:579,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0166
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:57488,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,85
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:57
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|4.989.500
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.204.936
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.650.412
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.174.614
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|SISE
|6,90
|825.336.351
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|480.540.437
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,47
|333.214.976
|% 2,36
|
|KERVT
|7,16
|282.968.459
|% 9,15
|
|TUPRS
|82,55
|258.426.621
|% 0,86
|
|SISE
|6,90
|825.336.351
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|115.184.847
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,47
|333.214.976
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,76
|142.620.500
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|173.918.079
|% 6,67
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9297
|7,9375
|% -0,08
|
|Euro
|9,3568
|9,3671
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2386
|10,2899
|% 0,00
|
|Frank
|8,6524
|8,7045
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% -0,05
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,10
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,28
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,90
|42,90
|-0,44
|