***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 10:05
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892237
BIST
11:361.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:367,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:369,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:36468,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,92
|Açılış
|: 468,26
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:36
|AKFGY
|4,73
|15.495.846
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.552.811
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.063.605
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.049.628
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,60
|164.562.241
|% -6,47
|
|IZMDC
|17,74
|16.136.208
|% -6,14
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,55
|916.580.354
|% 0,74
|
|PETKM
|4,89
|811.880.565
|% 0,00
|
|SISE
|7,18
|743.109.037
|% 0,70
|
|KRDMD
|5,24
|510.624.080
|% 0,19
|
|SELEC
|19,09
|481.916.610
|% 5,12
|
|PETKM
|4,89
|811.880.565
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|239.888.234
|% 0,98
|
|SISE
|7,18
|743.109.037
|% 0,70
|
|ODAS
|3,62
|357.564.878
|% 1,97
|
|KRDMD
|5,24
|510.624.080
|% 0,19
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8235
|7,8275
|% 0,11
|
|Euro
|9,4942
|9,4978
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4560
|10,5085
|% 0,45
|
|Frank
|8,7717
|8,8245
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0785
|2,0890
|% 0,04
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.086
|3.164
|-16,38
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,93
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|49,33
|49,33
|0,49
|