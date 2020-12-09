***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 10:28
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892246
BIST
15:211.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,26
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:217,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:219,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:21468,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,45
|Açılış
|: 468,73
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:19
|AKFGY
|4,73
|26.165.870
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.048.846
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.717.606
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.236.633
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|IZMDC
|17,52
|40.593.031
|% -7,30
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,75
|2.278.816.412
|% 2,23
|
|SELEC
|18,08
|1.729.159.876
|% -0,44
|
|PETKM
|4,89
|1.434.691.865
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,08
|1.270.344.245
|% 7,32
|
|KRDMD
|5,17
|1.262.024.266
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|477.607.537
|% 1,46
|
|ODAS
|3,59
|560.194.034
|% 1,13
|
|TSKB
|1,86
|275.145.452
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,78
|323.325.757
|% 1,46
|
|SELEC
|18,08
|1.729.159.876
|% -0,44
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8386
|7,8443
|% 0,32
|
|Euro
|9,4891
|9,4973
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,5180
|10,5708
|% 1,04
|
|Frank
|8,7889
|8,8418
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0840
|2,0945
|% 0,30
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-13,75
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-20,00
|
|Tam
|3.087
|3.165
|-15,53
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,51
|
|Çeyrek
|748
|766
|-3,76
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,22
|