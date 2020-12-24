***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:09
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894710
BIST
10:131.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.419
10:137,6372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
10:139,3239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
10:13460,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 460,65
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler10:11
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,81
|1.957.725
|% 9,98
|
|ECZYT
|28,46
|46.698.897
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|20.209.944
|% 9,95
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|SMART
|8,70
|1.766.077
|% -5,74
|
|SANKO
|9,80
|230.197
|% -4,39
|
|NIBAS
|67,00
|1.026.068
|% -4,29
|
|SKBNK
|1,58
|208.642.145
|% 0,00
|
|PETKM
|5,07
|82.414.151
|% 0,40
|
|TSKB
|1,89
|75.570.443
|% -0,53
|
|HLGYO
|3,62
|55.707.050
|% -2,95
|
|ECILC
|7,43
|52.470.170
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,58
|208.642.145
|% 0,00
|
|TSKB
|1,89
|75.570.443
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,30
|22.522.554
|% 0,00
|
|PETKM
|5,07
|82.414.151
|% 0,40
|
|HLGYO
|3,62
|55.707.050
|% -2,95
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6301
|7,6396
|% -0,01
|
|Euro
|9,3174
|9,3267
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3223
|10,3740
|% 0,31
|
|Frank
|8,5619
|8,6135
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0288
|2,0389
|% -0,07
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,57
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,21
|
Seans Raporu
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