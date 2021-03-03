***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 17:50
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914873
BIST
17:461.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:467,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0663
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:468,9574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:46408,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,46
|Açılış
|: 408,41
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:46
|INDES
|27,72
|298.685.971
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.716.949
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.367.196
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.911.372
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|36.105.655
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|SEKFK
|11,69
|169.141.229
|% -9,94
|
|LINK
|53,70
|44.786.066
|% -8,98
|
|THYAO
|15,11
|3.704.373.793
|% 2,03
|
|PETKM
|5,76
|2.000.319.357
|% 3,97
|
|KRDMD
|7,08
|1.799.201.949
|% 3,66
|
|GARAN
|9,23
|1.757.967.307
|% 0,33
|
|SISE
|7,63
|1.443.793.034
|% -1,29
|
|PETKM
|5,76
|2.000.319.357
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,42
|736.771.804
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,08
|1.799.201.949
|% 3,66
|
|THYAO
|15,11
|3.704.373.793
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,40
|321.692.471
|% 1,45
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4194
|7,4264
|% 0,90
|
|Euro
|8,9483
|8,9574
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,3260
|10,3778
|% 0,78
|
|Frank
|8,0551
|8,1037
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9732
|1,9831
|% 0,89
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-21,11
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|0,93
|