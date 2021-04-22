***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:12
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930393
BIST
10:021.316
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -14,97
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.320
En Düşük
1.311
10:028,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1585
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3376
En Düşük
8,1672
10:0210,0449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1783
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0449
En Düşük
9,8213
10:02478,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,40
|Açılış
|: 478,28
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,24
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:02
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|INTEM
|30,88
|74.421
|% 7,22
|
|SEKUR
|21,74
|308.860
|% 5,02
|
|TBORG
|16,00
|41.040
|% 4,92
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|99.112
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|8.159.645
|% -9,95
|
|BLCYT
|14,04
|1.202.849
|% -9,94
|
|EREGL
|17,65
|1.358.933.463
|% -1,07
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,04
|469.049.287
|% -1,45
|
|FROTO
|168,00
|300.568.984
|% 0,00
|
|TUREX
|11,50
|276.058.015
|% -1,71
|
|YKBNK
|2,04
|469.049.287
|% -1,45
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|230.900.218
|% 0,00
|
|EREGL
|17,65
|1.358.933.463
|% -1,07
|
|USAK
|2,40
|178.163.378
|% -0,83
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3331
|8,3376
|% 1,94
|
|Euro
|10,0375
|10,0449
|% 1,81
|
|Sterlin
|11,5342
|11,5920
|% 1,52
|
|Frank
|9,0340
|9,0885
|% 1,65
|
|Riyal
|2,2051
|2,2162
|% 1,38
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,15
|
|Altın Gr.
|479
|479
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,09
|
|B. Petrol
|65,14
|65,14
|-0,18
|
Seans Raporu
10:02
daha fazla
-
10:13VAKKO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 758 adet işlem
-
10:12GEDIK
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 689 adet işlem
-
10:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, YKBNK, DOHOL
-
10:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, VAKBN, BIMAS
-
10:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 48 kaybederek (% -1.17 ) 1, 143