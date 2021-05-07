***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 10:24
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935131
BIST
11:001.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:008,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:0010,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
11:00485,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,78
|Açılış
|: 485,32
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:59
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|MRSHL
|339,80
|7.605.489
|% 8,39
|
|VAKFN
|15,54
|3.188.855
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|ITTFH
|1,98
|34.982.280
|% -4,81
|
|PETKM
|6,73
|752.855.742
|% -2,46
|
|KOZAL
|131,00
|711.461.167
|% 6,94
|
|KRDMD
|8,22
|412.643.451
|% -0,72
|
|TUPRS
|93,85
|269.846.702
|% 2,34
|
|THYAO
|12,89
|229.529.380
|% -0,31
|
|PETKM
|6,73
|752.855.742
|% -2,46
|
|KRDMD
|8,22
|412.643.451
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,08
|79.155.600
|% 0,00
|
|GARAN
|7,36
|163.024.662
|% -0,41
|
|TSKB
|1,25
|26.460.307
|% 0,81
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2937
|8,2965
|% 0,33
|
|Euro
|10,0208
|10,0285
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5174
|11,5752
|% 0,56
|
|Frank
|9,0950
|9,1498
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2059
|2,2169
|% 0,35
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,23
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,22
|