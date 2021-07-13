***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 16:23
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950761
BIST
16:081.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,35
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
16:088,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:0810,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0653
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
16:08500,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 500,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:06
|EDATA
|7,39
|92.648.379
|% 9,97
|
|EDIP
|3,45
|44.200.488
|% 9,18
|
|YAPRK
|33,64
|23.286.471
|% 9,08
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|IZTAR
|19,29
|5.109.816
|% 7,89
|
|FADE
|14,16
|15.697.261
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.609.185
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.107.763
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|155.606.681
|% -9,73
|
|GARAN
|8,54
|775.090.558
|% -1,16
|
|SASA
|27,36
|716.789.992
|% 3,40
|
|THYAO
|13,14
|414.175.396
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,13
|351.697.853
|% -0,70
|
|EREGL
|17,84
|297.086.070
|% -1,92
|
|PEKGY
|1,02
|155.606.681
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|260.000.135
|% -0,88
|
|GARAN
|8,54
|775.090.558
|% -1,16
|
|TSKB
|1,21
|68.377.571
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|94.715.224
|% -1,10
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6257
|8,6279
|% -0,08
|
|Euro
|10,1814
|10,1874
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,8779
|11,9375
|% -0,64
|
|Frank
|9,3407
|9,3970
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2919
|2,3034
|% -0,15
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|0,56
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|9,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|14,63
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,08
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|0,02
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 16 kaybederek (% -0.62 ) 1, 458
-
16:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SASA
-
16:19XU100
Endeks 1, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 7, 340.00 milyon TL de
-
16:18NTHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 534 adet işlem
-
16:17KTSKR
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 15.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 149 adet işlem