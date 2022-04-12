***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 13:51
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019575
BIST
14:142.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -8,89
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
14:1414,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6919
En Düşük
14,6447
14:1415,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
14:14923,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,55
|Açılış
|: 923,70
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler14:12
|CLEBI
|257,60
|79.065.304
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,26
|341.902.792
|% 8,87
|
|KERVN
|0,65
|2.448.484
|% 8,33
|
|OZKGY
|10,31
|88.850.093
|% 8,30
|
|OYLUM
|2,33
|2.363.984
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|55.131.389
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|14.896.251
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.382.796
|% -9,96
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|THYAO
|36,72
|2.910.654.021
|% 1,55
|
|GARAN
|13,59
|1.966.641.408
|% -2,09
|
|SISE
|17,29
|1.701.301.845
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,97
|1.686.527.528
|% -1,00
|
|KRDMD
|16,16
|1.414.947.055
|% -0,19
|
|ODAS
|2,23
|1.108.325.143
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,97
|1.686.527.528
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,68
|844.226.418
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,77
|1.133.312.188
|% -4,07
|
|TSKB
|1,68
|388.074.051
|% -3,45
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6840
|14,6957
|% 0,23
|
|Euro
|15,9560
|15,9649
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0592
|19,1547
|% 0,07
|
|Frank
|15,6835
|15,7779
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9047
|3,9243
|% 0,16
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|0,89
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.118
|6.210
|12,00
|
|Tam
|6.089
|6.241
|20,06
|
|Yarım
|2.943
|3.019
|9,70
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,36
|
Seans Raporu
14:12
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14:26DOHOL
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14:25XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 31, 175.00 milyon TL de
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14:25ERSU
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 757, 182 adet işlem
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14:24ACSEL
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 37.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 859, 474 adet işlem
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14:23ACSEL
Yüzde -9.11 oranında düşüşle 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 852, 043 adet işlem