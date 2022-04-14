***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2022 16:38
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020681
BIST
17:572.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,32
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:5714,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0364
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:5715,8626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0513
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:57926,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,29
|Açılış
|: 926,99
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ASUZU
|89,10
|68.834.529
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.180.208
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|95.279.420
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.558.295.498
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.439.612
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.748.685
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|30.508.225
|% -8,40
|
|GZNMI
|31,60
|13.647.222
|% -8,14
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|7.043.964
|% -5,04
|
|THYAO
|37,28
|4.781.607.359
|% 0,81
|
|GARAN
|13,72
|2.993.877.030
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,98
|2.558.295.498
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,23
|2.014.588.179
|% 2,67
|
|SISE
|17,38
|1.830.156.629
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,98
|2.558.295.498
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|773.405.489
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|840.332.819
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,15
|1.646.348.950
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,85
|1.028.347.066
|% 0,79
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6254
|14,6329
|% 0,27
|
|Euro
|15,8278
|15,8503
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,0291
|19,1245
|% -0,29
|
|Frank
|15,4522
|15,5452
|% -0,62
|
|Riyal
|3,8887
|3,9082
|% 0,23
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|-6,25
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,57
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
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17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
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17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem