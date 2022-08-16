***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:27
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055803
BIST
16:592.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 11,93
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:5917,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:5918,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2883
En Düşük
18,1866
16:591.025,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.025,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:57
|CMBTN
|264,30
|55.364.762
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.647.704
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.468.011
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|355.009.122
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.590.182
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.000.527
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,60
|24.806.879
|% -7,43
|
|DERIM
|6,46
|36.531.005
|% -6,38
|
|THYAO
|64,55
|6.653.506.857
|% 1,49
|
|TUPRS
|298,30
|4.347.294.482
|% 3,76
|
|YKBNK
|5,49
|2.660.767.900
|% 0,18
|
|AKBNK
|10,43
|2.363.392.308
|% 2,05
|
|GARAN
|18,73
|1.992.354.936
|% 2,35
|
|YKBNK
|5,49
|2.660.767.900
|% 0,18
|
|EKGYO
|3,52
|1.423.206.340
|% 0,00
|
|TSKB
|3,82
|1.298.295.798
|% 8,83
|
|ISCTR
|6,05
|1.449.878.999
|% 0,67
|
|KARSN
|7,48
|1.740.870.372
|% 4,47
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9620
|17,9668
|% 0,05
|
|Euro
|18,2756
|18,2833
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,6426
|21,7511
|% 0,25
|
|Frank
|18,8492
|18,9628
|% -0,29
|
|Riyal
|4,7703
|4,7942
|% 0,02
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,43
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.866
|6.969
|5,00
|
|Tam
|6.898
|6.951
|-5,00
|
|Yarım
|3.361
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|-0,12
|
Seans Raporu
16:57
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17:11OSMEN
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