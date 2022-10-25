***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 14:49
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073941
BIST
16:143.967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -10,72
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:1418,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:1418,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1470
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4787
En Düşük
18,2850
16:14984,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,10
|Açılış
|: 984,23
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:12
|AGYO
|8,36
|27.082.488
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.098.332
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.907.345
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.318.461
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.443.037
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|234.092.379
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|73.021.225
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|65.357.078
|% -9,95
|
|THYAO
|100,40
|4.929.838.912
|% 0,90
|
|SISE
|33,60
|3.379.460.467
|% 3,51
|
|AKBNK
|15,54
|2.678.852.264
|% 0,52
|
|SASA
|103,20
|2.627.411.029
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,55
|2.420.990.450
|% 1,92
|
|SKBNK
|2,11
|1.039.228.823
|% 6,57
|
|TSKB
|3,11
|1.508.042.361
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,57
|2.100.166.821
|% -1,30
|
|YKBNK
|9,55
|2.420.990.450
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,86
|2.414.011.378
|% 2,07
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6013
|18,6065
|% 0,13
|
|Euro
|18,4610
|18,4724
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,0918
|21,1976
|% 0,84
|
|Frank
|18,4823
|18,5936
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9355
|4,9602
|% 0,06
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,57
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.704
|-34,00
|
|Tam
|6.637
|6.720
|-49,00
|
|Yarım
|3.234
|3.283
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,31
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,05
|91,05
|-0,16
|
Seans Raporu
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